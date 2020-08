Tre positivi a Lignano, ma la situazione è sotto controllo

Sul focolaio a Lignano Sabbiadoro, il sindaco Luca Fanotto rassicura cittadini e turisti. "La situazione è pienamente sotto controllo. Ci sono tre positivi in quarantena obbligatoria, ma la situazione è nella normalità. Tutte le strutture ricettive e i locali hanno adottato le misure previste dei protocolli sanitari. Regole che sono state anche implementate, proprio perché vogliamo veicolare un messaggio di vacanza in sicurezza a Lignano”.

“I tre casi sono collegati indirettamente alle discoteche. Si tratta di tre persone che lavoravano in un locale da ballo, ma con molta probabilità si sono contagiate perché condividevano lo stesso appartamento”, prosegue Fanotto.

“Ci sono state alcune disdette, quindi ritengo doveroso veicolare un’informazione corretta. Per questo, farò anche un messaggio in lingua tedesca, proprio per rassicurare i nostri affezionati clienti da Austria e Germania. Possono trascorrere serenamente le loro vacanze da noi, perché Lignano è una meta sicura”.