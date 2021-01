Tredicenne picchiata da tre coetanee a Trieste

Arriva da Trieste un altro grave episodio di violenza che vede ancora una volta coinvolti minori, dopo il pestaggio del nonno vigile di pochi giorni fa. Si tratta di un'aggresione ai danni di una 13enne, che vede coinvolte tre coetanee. L'indagine nasce da un post, pubblicato sui social dalla madre della giovane vittima, sul quale gli investigatori del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, una volta intercettato, hanno voluto indagare.

Secondo quanto riportato dalla madre, che ha poi formalizzato la denuncia, la figlia sarebbe stata picchiata da alcune ragazzine. Gli investigatori hanno così raccolto preziosi elementi e ascoltato testimonianze che hanno portato alla rapida individuazione dei responsabili, tutti minorenni. Non solo, l'indagine ha permesso di collegare tre dei giovanissimi coinvolti all'aggressione del nonno vigile, avvenuta la scorsa settimana in via Zandonai.

Il gruppo, composto da due ragazzi di 15 e 17 anni e tre ragazze di 13, avrebbe preparato a tavolino il pestaggio della ragazzina. Il branco, individata la vittima, l'ha attirata in un'area appartata, fuori da occhi indiscreti, accerchiandola e picchiandola con pugni, schiaffi e un calcio. Mentre le tre giovanissime sono state parte attiva nell'aggressione, i due ragazzi più grandi davano istruzioni alle amiche, indicando loro come colpire in modo più efficace.

La vittima è stata portata all'ospedale infantile per le cure del caso. Tutto il gruppo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria.