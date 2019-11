Tremila sardine cantano 'Bella ciao' a Monfalcone

La piazza di Monfalcone ha accolto le oltre tremila sardine, 2500 secondo i dati forniti dalla Questura, che si sono radunate arrivando da tutta la regione per manifestare contro “odio, razzismo e intolleranza”.

Alle 17, piazza della Repubblica si è riempita di una marea eterogenea di pesciolini (bambini, ragazzi, adulti, anziani) che rivendicano concetti e principi che, secondo gli stessi manifestanti, paiono dimenticati da una grossa fetta dei partiti presenti in parlamento, quali solidarietà, altruismo, pace, futuro, inclusione, rispetto e uguaglianza.

A dare il benvenuto ai manifestanti e i loro cartelli colorati, affisso nei totem presenti nel piazzale che ospita il Municipio guidato dalla sindaca leghista Anna Maria Cisint, il suo ‘messaggio di benvenuto’.

In coro, come preannunciato, migliaia di persone hanno intonato 'Bella ciao'.

Diversi i concetti espressi dai partecipanti, che hanno spiegato le ragioni della loro presenza passandosi di mano in mano il microfono: "Siamo qui per far sapere a tutte le forze politiche che non fare abbastanza per contrastare la propaganda di falsità e di odio, significa essere corresponsabili delle conseguenze - ha ricordato uno dei primi intervenuti-. In poco più di una settimana abbiamo lanciato questo messaggio, e siamo sicuri che in qualche anno voi potreste fare molto di più"; "Siamo qui perchè nessuno deve permettersi di far passare l'odio sociale e le diseguaglianze per democrazia", ha poi proseguito un secondo manifestante; "Noi siamo qui perchè siamo una nuova energia, anime pure, quelli del 'grazie' e del 'perfavore'", ha aggiunto una donna; "Rivendichiamo il diritto di credere di appartenere ad una sola razza, quella umana, che vive in un solo pianeta da difendere", ha proseguito un ragazzo sottolineando anche il filone ambientalista che accomuna il movimento; "Siamo qui perchè si sta calpestando la storia di Monfalcone, la sua crescita, il suo sviluppo, la sua integrazione - ha aggiunto un residente storico della città dei cantieri navali-. E' urgente fermare questa deriva che danneggia tutti".

Fra i presenti anche diversi cittadini originari del Bangladesh. Fra questi un rappresentante residente a Monfalcone da 12 anni. "Negli ultimi anni si parla sempre di razzismo - ha spiegato il bengalese-, quando i veri problemi dell'Italia sono la Mafia, la corruzione, il caporalato. Però c'è qualcuno che vuol far credere che in Italia ci sia solo il problema dei migranti". "Oggi abbiamo la possibilità di gridare questa rabbia inclusiva e inarrestabile - ha urlato Antonio Parisi, rappresentante della comunità arcobaleno Lgbtq -. I nostri amori, le nostre famiglie e i nostri figli, sono i figli di tutta questa piazza che è ora pronta a metterci la faccia. Da oggi non saremo solo sardine, ma anche tonni o salmoni che nuotano controcorrente".

Non si è fatto attendere il commento della prima cittadina di Monfalcone. Anna Maria Cisint, con una foto che inquadra una porzione della piazza vuota, parla di 'flop teribile'. "Non dovevano essere prima 12 mila, poi 6 mila? - si chiede il sindaco - Alla fine però si son presentate nemmeno 2,5 mila. In tutta la regione mi pare un flop terribile. Come dire che su 28.000 persone di Monfalcone se ne presentano meno di 60. E poi sono la maschera della sinistra che si vergogna a presentarsi con la sua faccia... dalla Cecot in su/giù. Su 2500 mq disponibili e non tutti utilizzati i conti son presto fatti. Nel frattempo noi abbiamo inaugurato un nuovo negozio in via del Torrione!".



"Questa manifestazione dimostra che le nostre coscienze non sono del tutto assopite. È importante che ci sia tanta gente non convocata dai partiti - ha sottolineato Fabiana Martini - che avrebbero potuto rischiare di strumentalizzare la situazione. Questo non significa rinnegare il ruolo dei partiti, anzi su questo dovremmo interrogarci, comunque è positivo che tante persone sentano finalmente il bisogno di ritrovare la propria sovranità e la propria cittadinanza".

"Una bella piazza, pacifica, senza polemiche verso nessuno - sono, invece, le parole di Cristiano Shaurli - che rivendica diritti e una politica più pacata e meno urlata. Credo che tutte le forze politiche dovrebbero ascoltare, perché queste persone si rivolgono anche alla politica e lo dico da privato cittadino".