Treni: guasto a Udine, traffico fermo fino alle 8.40

Mattinata difficile per chi si sposta in treno a causa di un guasto all'alta velocità, che ha coinvolto l’alimentazione aerea in stazione di Udine, per cui è stato necessario intervenire alle 5:35 di questa mattina. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario, ripreso regolarmente dopo le 8.50, dopo la risoluzione del guasto. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 150 minuti, mentre alcuni convogli sono stati cancellati (RV 2444/2445 Trieste Centrale (6:57) - Venezia Santa Lucia (9:55); RV 5863 Udine (7:00) - Trieste Centrale (8:11); R 11004/20963 Venezia Santa Lucia (5:15) - Trieste Centrale (9:00)).

Parzialmente cancellati i treni R 20952/2807 Trieste Centrale (5:27) - Venezia Santa Lucia (8:55): limitato a Gorizia (6:18). .



Treni direttamente coinvolti e che hanno subito ritardi:

FR 9791/9712 Udine (6:15) - Milano Centrale (10:17)

FR 9409 Udine (6:55) - Roma Termini (12:28)

RV 2800/2801 Venezia Santa Lucia (5:05) - Trieste Centrale (8:03)

RV 2441 Udine (6:00) - Venezia Santa Lucia (7:55)

R 11002 Sacile (5:36) - Udine (6:30)

R 2802 Venezia Santa Lucia (6:02) - Udine (7:53)

R 11013 Udine (6:31) - Venezia Santa Lucia (8:46)



Il traffico sulla linea Venezia - Udine - Trieste è in graduale ripresa, dalle 8:40, ma rallentato per lavori programmati tra Venezia Mestre e Mogliano Veneto e i tempi hanno accumulato ritardi fino a 80 minuti. E' stato attivato un percorso alternativo da Venezia Mestre a Marocco, con maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Questi i treni coinvolti: ICN 35890/35889 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:05); RV 2805 Udine (5:07) - Venezia Santa Lucia (6:55); R 11008 Venezia Santa Lucia (6:15) - Udine (8:30); R 33738 Venezia Santa Lucia (6:45) - Treviso C. (7:25).

Quelli cancellati:

R 11095 Treviso (5:36) - Venezia Santa Lucia (6:16)

R 11007 Treviso (6:36) - Venezia Santa Lucia (7:16)

R 33738 Venezia Santa Lucia (6:45) - Treviso (7:25)

R 11011 Conegliano (7:11) - Venezia Santa Lucia (8:16)

R 11018 Venezia Santa Lucia (7:45) - Treviso (8:25)



Inoltre, a complicare il quadro, da segnalare anche i lavori di potenziamento infrastrutturale tra Treviso e Casarsa, partiti il 23 novembre e in programma fino al 15 dicembre, che prevedono variazioni, limitazioni e sostituione con bus per i treni Regionali.