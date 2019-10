Treni in ritardo, capotreno assalito dai passeggeri

Ritardi, coincidenze perse, pendolari inferociti e malori. Un guasto al passaggio a livello di via Palmada, a Bagnaria Arsa, ieri pomeriggio ha messo in difficoltà il trasporto di centinaia di passeggeri sulla linea Udine-Cervignano, ma anche la salute di un capotreno, costretto a rivolgersi alle cure di un medico dopo aver provato a sedare le proteste degli utenti.

Un segnale premonitore si era già avuto al mattino quando un piccolo disguido tecnico aveva creato i primi ritardi contenuti in un quarto d'ora. Nel pomeriggio, sempre sulla medesima tratta, dalle 17.35 alle 19.10, la rottura di un passaggio a livello a sud di Palmanova, ha costretto tutti i treni ad attendere la soluzione del problema, stazionando sui binari e accumulando ritardi che hanno raggiunto l'ora e mezza.

Diverse le proteste dei pendolari che hanno iniziato lamentarsi e a chiedere insistentemente spiegazioni a un capotreno, tanto da fargli accusare un malore che ha richiesto l'intervento urgente di un medico.

I Comitati dei Pendolari Fvg, in un post su Facebook, hanno espresso "totale solidarietà al capotreno aggredito e condannano il gesto sconsiderato di questi imbecilli".

Tra i malcapitati passeggeri era presente anche la consigliera comunale di Trieste, Antonella Grim che su Twitter ha lamentato un 'sistema-paese perduto'. "Partiti da Palmanova alle 17.20, viaggiamo con quasi due ore di ritardo per raggiungere Trieste che dista poco più di 60 chilometri. Paese perduto, il tutto perché è andato in tilt un passaggio a livello", ha scritto l'ex segretaria regionale dem, ora passata in Italia Viva.