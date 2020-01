Treni in tilt sulla Udine-Venezia

Un guasto agli impianti di circolazione nella stazione dei treni di Pordenone, registrato intorno alle 18, ha creato diversi disagi alla circolazione ferroviaria, in particolar modo nel Friuli occidentale. I disguidi tecnici hanno costretto diversi convogli a ritardi che hanno raggiunto anche i 40 minuti. Altri treni sono stati cancellati dalle 18 in direzione Udine, Gorizia e Trieste. Segnalati rallentamenti tra Conegliano e Casarsa e coincidenze perse per diversi pendolari della regione.

Da Pordenone è partito il treno delle 18.15, che è stato possibile far arrivare solamente alle 20.30. Per recuperare i ritardi il treno si fermerà unicamente nelle stazioni principali, ovvero Udine, Gorizia e Trieste. Per quanto riguarda i pendolari destinati verso Venezia è stato organizzato un bus sostitutivo.

Sulla linea Venezia - Tarvisio sono stati attivati autobus sostitutivi fra Casarsa e Sacile.

Treni direttamente coinvolti:

RV 2464/2465 Trieste Centrale (16:58) - Venezia Santa Lucia (19:59)

RV 2818/2819 Venezia Santa Lucia (17:01) - Trieste Centrale (20:02)

RV 2820 Venezia Santa Lucia (19:01) - Udine (20:51)

RV 2468/2469 Trieste Centrale (18:58) - Venezia Santa Lucia (21:59)

RV 2466/2467 Venezia Santa Lucia (20:01) - Trieste Centrale (23:02)

RV 2835 Udine (21:09) - Venezia Santa Lucia (22:59)

R 11071 Udine (17:32) - Venezia Santa Lucia (19:47)

R 11068 Venezia Santa Lucia (18:13) - Udine (20:28)

R 11081 Udine (19:32) - Venezia Santa Lucia (21:47)

R 2472/2473 Trieste Centrale (20:32) - Venezia Santa Lucia (23:59)

R 11080 Venezia Santa Lucia (21:13) - Udine (23:35)

R 2470/2471 Venezia Santa Lucia (22:01) - Trieste Centrale (1:18)

Treni parzialmente cancellati:

R 11075 Udine (18:32) - Venezia Santa Lucia (20:47): origine da Sacile (19:25)

R 11062 Venezia Santa Lucia (17:13) - Udine (19:28): limitato a Sacile (18:33)

RV 2826/2827 Trieste Centrale (17:58) - Casarsa - Venezia Santa Lucia (20:59): limitato a Casarsa (19:30)

RV 2462/2463 Venezia Santa Lucia (18:01) - Trieste Centrale (21:02): origine da Casarsa (19:26)

Treno istradato su percorso alternativo da Venezia a Udine via Palmanova con maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

ICN 1570/1571 Trieste Centrale (19:21) - Roma Termini (6:35)