Treni, lavori sulla rete e modifiche alla circolazione

Da domenica 8 agosto a domenica 5 settembre, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà una manutenzione straordinaria al viadotto “Sablice”, fra le stazioni di Monfalcone e Bivio d’Aurisina. I lavori, consistenti nell’impermeabilizzazione dell’opera, verranno eseguiti per fasi, con interruzioni della circolazione alternate sui due binari e inevitabili modifiche alla normale circolazione dei treni.



Gli interventi sono funzionali a mantenere elevati gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e regolarità nella marcia dei treni.



Per consentire l’operatività del cantieri sulle linee Venezia - Trieste e Udine - Trieste, tra Cervignano, Monfalcone e il capoluogo giuliano, sono previste modifiche di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza dei treni, alcuni dei quali saranno limitati o cancellati e sostituiti con bus. In alcuni casi i viaggiatori dovranno trasbordare su altri treni. In particolare, nelle domeniche 8 e 22 agosto e 5 settembre, la circolazione ferroviaria tra Trieste e Monfalcone sarà completamente sospesa e tutti i treni sostituiti da autocorse. Il punto di partenza dei bus sostitutivi da Trieste si trova in Piazza Libertà al capolinea delle linee urbane 3, 24 e 30.



Si consiglia di verificare, prima della partenza, le variazioni relative al proprio viaggio sui canali web delle imprese ferroviarie, negli uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie.



L’assistenza alla clientela verrà garantita per l’intera durata dell’interruzione nelle stazioni interessate.