Trenta anziani positivi alla casa di riposo Opera Pia Cojaniz di Tarcento

Preoccupa la situazione nella casa di riposo di Tarcento, la Opera Pia Cojaniz, dove, dopo sei decessi di anziani con Covid, al momento si contano 30 ospiti positivi in struttura.

Il focolaio è attentamente seguito dalla direzione, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, per contenere la diffusione.

“In paese, invece, - spiega a Telefriuli il vicesindaco di Tarcento, Toso - a ieri, domenica 15 novembre 2020, erano 72 le persone contagiate, perlopiù in famiglie, e 14 i tarcentini in quarantena fiduciaria, solo per precauzione”.