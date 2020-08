Trenta migranti rintracciati in Friuli. Arrestati tre passeur

Nuovi migranti in Friuli Venezia Giulia. Nella serata di ieri la Polizia di Frontiera ha individuato un gruppo di 30 persone nella zona di Fernetti, sul Carso triestino. Si tratta di cittadini afghani e pakistani, tutti proveniente dalla Rotta Balcanica. Intervenuti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare anche tre trafficanti di uomini, 3 passeurs.

Si tratta di un cittadino di nazionalità romena e di due cittadini di nazionalità pakistana; la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. I 30 migranti sono stati individuati in prossimità del valico di Basovizza, su viabilità rurale, in mezzo alla boscaglia. I migranti sono stati trasportati al confine tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia in due gruppi distinti. Tutti hanno subito richiesto asilo. Hanno dichiarato di essere under 18 ma sono in corso degli accertamenti per verificare se siano effettivamente minorenni, anche attraverso l'impiego di un mediatore culturale.

Nel caso si accerti siano maggiorenni, essendo stati rintracciati entro i 10 km dal confine di Stato, dovranno essere riammessi in Slovenia. In caso contrario, invece, sarà cercata per loro una struttura, per triage e quarantena, e per una successiva ospitalità nella nostra regione.

Alla ex caserma Cavarzerani di Udine, invece, questa mattina si è presentato, "in autonomia", un migrante che ha detto di aver passato le notti precedenti da alcuni connazionali, in FriuliVg. Si tratta di un cittadino afgano che avrebbe passato le due notti precedenti, quindi, da connazionali afghani, a Trieste. Un altro migrante è stato rintracciato a Udine.