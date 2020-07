Trentin è 'scosso, ma consapevole di poter chiarire tutto'

“E’ scosso e molto sorpreso, ma al tempo stesso sereno e fiducioso di poter chiarire ogni aspetto della vicenda e ripristinare la verità”. Così il legale difensore Guglielmo Pelizzo descrive il sindaco di Premariacco, Roberto Trentin, finito agli arresti domiciliari per un presunto giro di appalti irregolari che avrebbero interessato il suo Comune e quello di Torreano. Oltre al primo cittadino, le misure cautelari hanno raggiunto anche due dipendenti tecnici delle due amministrazioni, Premariacco e Torreano, mentre due imprenditori e un architetto sono stati destinatari del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; altre 11 persone, infine, risultano indagate.

“Posto che il provvedimento di applicazione dei domiciliari è stato notificato solo mercoledì”, spiega l’avvocato, “è prematura qualsiasi considerazione nel merito. Ma la misura è comunque eccessiva, a prescindere dalla fondatezza dei fatti, che noi contestiamo integralmente. Il quadro accusatorio, infatti, è cristallizzato e non modificabile. Dopo l’esame del fascicolo processuale (nella giornata di venerdì, ndr) valuteremo le successive scelte difensive”. Trentin, conferma il suo avvocato, sarà ascoltato la prossima settimana dagli inquirenti.

“Ci sono alcuni episodi contestati nella loro materialità e altri che dovranno essere riportati a una loro corretta interpretazione. Il sindaco – prosegue il legale - tiene a precisare che tutto ciò che ha fatto prescinde da qualsiasi tornaconto personale, che mai ha avuto. Come dicevo, è molto provato, ma altrettanto sereno e fiducioso di poter riportare tutto nella giusta misura e alla realtà di come si sono svolti i fatti. E sta inquadrando ogni singolo addebito nei termini corretti”.

COSA SUCCEDE ORA IN COMUNE?

La vicenda che vede la cittadina di Premariacco investita da un ciclone giudiziario non comporta, dal punto di vista tecnico, il blocco dell’attività politico-amministrativa del Comune, tanto più che i cittadini di Premariacco saranno chiamati alle urne il 20 e il 21 settembre per il rinnovo delle cariche.

In questa fase, come ci spiegano all’ufficio elettorale regionale, non è previsto l’arrivo del commissario poiché l’attività amministrativa può procedere regolarmente guidata dal vicesindaco anche se indagato. Giunta e consiglio comunale rimangono in carica, a meno che il 50% più uno dei consiglieri non si dimetta.

Dal 6 agosto in poi il Consiglio comunale di Premariacco, come in tutte le Amministrazioni che andranno al voto, adotterà un’attività deliberativa limitata. In ballo, in questo periodo, c’è anche la questione candidature. Indubbiamente l’inchiesta giudiziaria inciderà sulle decisioni degli schieramenti che intendono partecipare alla competizione elettorale.

Si prospetta, insomma, un periodo particolarmente rovente non solo per come procederanno le indagini, ma anche per le scelte dei candidati, i cui nomi dovranno essere resi noti ufficialmente entro il 18 agosto.