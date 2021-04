Treppo Grande, 54enne trovato senza vita in casa

Tragedia a Treppo Grande dove un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Inutili purtroppo i soccorsi, prestati tempestivamente dai sanitari. Per lui non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

A stroncare la sua vita è stato un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali, ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della procura della Repubblica di Udine. La tragica scoperta questa mattina.