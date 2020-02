Principio d'incendio poco prima delle 4 in una piccola falegnameria di Treppo Grande. A presentare dei problemi una stufa industriale che produce cippato. Dopo l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli che hanno messo in sicurezza l'impianto e l'area interessata dal rogo, già in parte domato dal personale presente in quel momento in falegnameria, con l'utilizzo degli estintori. Nessuno è rimasto ferito; sul posto anche i carabinieri.