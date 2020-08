Tricesimo, tamponi negativi per 36 migranti

I 36 cittadini stranieri ospiti nella foresteria del Castello di Tricesimo, Villa Valentinis, sono risultati tutti negativi ai tamponi Covid-19. Lo riferisce a Telefriuli il sindaco, Giorgio Baiutti: "Come ci era stato già comunicato nei giorni scorsi - spiega il primo cittadino-, domani o sabato saranno trasferiti in altre strutture. Per loro, infatti, scade il periodo della quarantena fiduciaria. Tutti i migranti che sono stati accolti in queste settimane nella foresteria sono sempre risultati negativi ai tamponi. Si tratta di tre gruppi che si sono susseguiti in diversi momenti".

I 20 cittadini che sono giunti ieri e sono stati sistemati provvisoriamente a Tricesimo, nell'area del Castello, ieri hanno eseguito il primo tampone; l'esito sarà comunicato oggi.