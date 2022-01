Trieste, amici e parenti ricordano Robert

Amici e parenti di Robert, il 17enne ucciso per gelosia, hanno organizzato una fiaccolata per ricordare il giovane e chiedere giustizia per la sua morte. Circa 300 persone, tra cui molti ragazzi, si sono date appuntamento questo pomeriggio davanti alla chiesa di San Giacomo, rione triestino dove il 17enne era cresciuto, per poi sfilare in corteo.

Tanti i lumini e i cartelli che hanno accompagnato la famiglia Trajkovic, distrutta dal dolore, per le strade del quartiere, fino al piazzale della chiesa, dove sono stati liberati in aria tanti palloncini bianchi e gialli.

Uno zio di Robert ha ricordato che il ragazzo avrebbe voluto trascorrere il Capodanno con il resto della famiglia nei Balcani, ma causa Covid gli era stato sconsigliato il viaggio. "Se non ci fosse stata la pandemia, forse Robert sarebbe ancora vivo", ha detto, ringraziando "dal profondo del cuore tutti gli amici del nipote, la comunità, i triestini e tutti coloro che si stanno dando da fare per aiutare la famiglia. Spero che ci sarà giustizia" ha infine concluso, la stessa frase pronunciata da uno dei fratelli di Robert.

Tanti i messaggi e le foto di Robert, accompagnati dalle scritta "Riposa in pace angelo mio".

Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri per fare piena luce su quanto accaduto. Il corpo senza vita del 17enne, che mancava da casa da venerdì 7 gennaio, era stato ritrovato nella serata di sabato 8 nel sottoscala di uno stabile di via Rittmeyer. Per l'omicidio era stato fermato poco dopo il 21enne Alì, per cui il Gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il rischio di reiterazione del reato.