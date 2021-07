Trieste, ancora chiusa la galleria di Montebello

Rimane ancora chiusa, a Trieste, la galleria di Montedoro. Il tratto del tunnel cittadino di piazza Foraggi è stato interrotto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in seguito alla caduta di calcinacci, che hanno colpito – per fortuna senza conseguenze – un’auto in transito.

Fino a quando non saranno completate le verifiche strutturali non sarà consentita la circolazione. Inevitabili i disagi, con lunghe code sulla viabilità alternativa, in particolare strada di Fiume, via dell'Istria e limitrofe.

Trieste Trasporti informa che, a causa della chiusura della galleria in entrambi i sensi di marcia, i percorsi delle linee 19, 20, 21, 23, 34, 40, 41 vengono così modificati:

Linea 19 in direzione via Puccini: piazza Perugino >> viale d’Annunzio >> piazza Garibaldi >> inversione di marcia in largo della Barriera Vecchia >> piazza Garibaldi >> via del Molino a Vento >> via dell’Istria >> via Flavia per poi proseguire regolarmente. In direzione piazza della Libertà: via dell’Istria >> via del Molino a Vento >> largo della Barriera Vecchia >> via Gallina per poi proseguire regolarmente.

Linea 20, 21, 40, 41 in direzione cimitero: piazza Garibaldi >> via del Molino a Vento >> largo Pestalozzi >> via dell’Istria per poi proseguire regolarmente. In direzione piazza della Libertà: via dell’Istria >> largo Pestalozzi >> via del Molino a Vento >> piazza Garibaldi per poi proseguire regolarmente.

Linea 23 in direzione Wartsila: corso Italia >> galleria De Sandrinelli >> galleria San Vito >> via Svevo >> via Baiamonti per poi proseguire regolarmente. In direzione piazza della Libertà: via dell’Istria >> via Baiamonti >> via Svevo >> galleria San Vito >> galleria De Sandrinelli >> piazza Goldoni per poi proseguire regolarmente.

Linea 34 in direzione via Costalunga: largo della Barriera Vecchia >> piazza Goldoni – galleria De Sandrinelli >> galleria San Vito >> via d’Alviano >> via Svevo >> via Baiamonti >> via dei Soncini per poi proseguire regolarmente. In direzione largo della Barriera Vecchia: via dei Soncini >> via dell’Istria >> via del Molino a Vento >> largo della Barriera Vecchia.

Inoltre è attivo un servizio di spola tra largo della Barriera Vecchia e piazzale De Gasperi lungo viale D’Annunzio.

Questi gli orari per le partenze da largo della Barriera Vecchia: 6:40; 7:20; 8:00; 8:40; 9:20; 10:00; 10:40; 11:20; 12:00; 12:40; 13:20; 14:00; 14:40; 15:20; 16:00; 16:40; 17:20; 18:00; 18:40; 19:20; 20:00; 20:40; 21:20; 22:00; 22:40; 23:20; 00:00.