Trieste, arrestati due passeur in centro città

Due cittadini pakistani, di 23 e 31 anni, sono finiti in manette per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di due migranti minori, loro connazionali, intercettati a Trieste a bordo di una Fiat 500X con targa italiana, entrata illegalmente dalla Slovenia.

A bloccare il veicolo nella notte, lungo le rive, all’altezza di piazza Venezia, sono state una Volante della Questura e una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste, insospettite dall’orario notturno e da una repentina svolta effettuata dal conducente del veicolo. All’interno viaggiavano i due passeur e i due minori irregolari; il pakistano al volante del mezzo, inoltre, non aveva mai conseguito la patente di guida.

Al termine delle attività, il 21enne e il 31enne sono stati accompagnati nel carcere di via del Coroneo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Trieste.

La novità di questo fermo sta proprio nell’utilizzo del centro città quale punto di 'interscambio' dei migranti, prima di intraprendere il viaggio verso zone più interne.

Dopo l’arresto dei pakistani, gli accertamenti della Polizia di Frontiera e della Questura sono adesso finalizzati a risalire all'organizzazione criminale che sfrutta il traffico di esseri umani, in particolare minorenni, lungo la rotta balcanica, e che vede in Trieste uno degli snodi di ingresso principale in area Schengen.

"L'intervento delle forze di Polizia che ha portato alla cattura di due passeur a Trieste, che si aggiunge alle altre operazioni di contrasto del traffico di esseri umani, dimostra che c'è una stretta reale nei controlli e nella repressione di vere e proprie reti criminali. Questa è una strada da battere con l'impiego di ogni mezzo, a partire dalla richiesta di una forte collaborazione da parte delle Autorità slovene", commenta la senatrice Tatjana Rojc (Pd). "La repressione degli aspetti criminali dei flussi migratori non esaurisce il problema della gestione delle altre criticità ma - puntualizza la senatrice - segnala che il nostro territorio è controllato e non deve essere esposto a scorrerie".