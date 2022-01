Trieste, attesa per l'autopsia sul corpo della donna trovata senza vita

Sarà l'autopsia, che sarà affidata domani ed eseguita probabilmente già lunedì, a fare luce sul giallo della donna trovata senza vita ieri pomeriggio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste.

Tutti gli elementi fanno pensare si tratti di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre dalla sua casa nel rione di San Giovanni, in linea d’aria non distante dal luogo del ritrovamento.

Il procuratore Antonio De Nicolo conferma che, al momento, nessun nome è stato iscritto sul registro degli indagati e sono aperte tutte le ipotesi, anche quella del suicidio. Ma ci sono alcuni dettagli, in particolare un paio di occhiali e le caratteristiche della corporatura, che porterebbero a identificare la vittima come Liliana Resinovich, anche se le conferme arriveranno solo dall’esame autoptico.

Il corpo della donna era avvolto in due sacchi neri, mentre la testa in due sacchetti di plastica trasparente. Un elemento, questo, che potrebbe far pensare a una morte causata da soffocamento. Sul corpo, però, non sono stati trovati segni di violenza né di lotta.

Il marito, Sebastiano Visintin, ieri sera si era recato sul luogo del ritrovamento, ma gli inquirenti, con il Pm Maddalena Chergia, non gli hanno consentito di vedere il corpo e non è stato fatto il riconoscimento. L’uomo a quel punto è tornato a casa dove, però, non si è sentito bene e per questo una persona a lui vicina ha chiamato il 112 che lo ha accompagnato all’ospedale di Cattinara per accertamenti.

Nel frattempo proseguono le indagini. Per il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, è certo che Liliana si sia allontanata a piedi. Nessuna telecamera, infatti, aveva ripreso la donna lungo la strada che porta verso il capolinea degli autobus.

Per questo, nel vertice in Prefettura di ieri mattina con tutte le forze dell'ordine si era deciso d'intensificare le ricerche nell'area dell'abitazione di via Verrocchio, nel rione di San Giovanni, che dal primo pomeriggio era stata setacciata palmo a palmo, portando proprio alla scoperta del cadavere, parzialmente nascosto tra la vegetazione.

Oggi sono proseguite anche le attività della Polizia scientifica sul posto, a caccia di ogni elemento utile a fare chiarezza su quanto accaduto.