Trieste, cattivo odore nel condominio, trovata morta da tempo

E' stato l'odore proveniente dall'appartamento di una palazzina a insospettire un condomino che ieri pomeriggio, venerdì 3 luglio 2020, intorno alle 17, ha chiamato il Nue 112 in un edificio residenziale di Trieste.



L'uomo ha provato più volte a suonare il campanello della vicina di casa per capire cosa fosse accaduto ma non ha ottenuto risposta, così ha allertato i soccorsi. Sul posto, la Centrale Nue di Palmanova ha inviato immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste che hanno raggiunto la palazzina. Con loro anche il personale medico inviato dalla Sores.



I pompieri hanno aperto la porta e hanno fatto la terribile scoperta. La donna che viveva nell'alloggio era morta da tempo. Si tratta di una persona che abitava da sola, deceduta a causa di un malore che non le ha lasciato scampo.



Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, la salma è stata composta in obitorio e affidata ai familiari per la celebrazione dei funerali. Si tratta di una morte per cause naturali, senza responsabilità a carico di terze persone.