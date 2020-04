Trieste, celebrazione di Pasqua nella chiesa rumeno/ortodossa

Questa mattina a Trieste è stata segnalata la numerosa affluenza di cittadini stranieri alla chiesa rumeno/ortodossa di via dell’Istria. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia di Stato in divisa e della Digos, constatando come il luogo di culto fosse chiuso, ma dall'interno provenissero inni religiosi cantati da più voci.

Dopo diverse insistenze, il prete ha aperto il portone principale e ha spiegato che dentro c'erano diversi fedeli che stavano celebrando la Pasqua Ortodossa. Nella chiesa erano presenti 28 cittadini rumeni, tutti con mascherine e guanti, alcuni dei quali con le candele accese in mano, che scandivano orazioni e canti in lingua madre.

Non è stato interrotto il rito religioso e, una volta usciti, tutti i partecipanti, che dichiaravano di essere andati nella Chiesa per far benedire le uova pasquali e seguire le celebrazioni liturgiche, sono stati sanzionati per inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai due ministri di culto officianti venivaè stato invece contestato il mancato rispetto della sospensione degli eventi di carattere religioso.