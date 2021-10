Trieste, centinaia di studenti in piazza contro la Dad

Quasi 600 studenti del liceo Petrarca di Trieste sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro le condizioni precarie in cui si trova l'edificio della succursale di largo Sonnino dove ieri, in seguito alla caduta di calcinacci, i Vigili del fuoco hanno disposto la chiusura di tre aule e una scala interna in attesa delle necessarie verifiche strutturali.

I ragazzi sono dunque stati obbligati almeno per oggi a seguire le lezioni a distanza. Questa mattina gli studenti, accompagnati anche da alcuni insegnanti, si sono ritrovati prima in largo Sonnino, con striscioni, e poi si sono spostati in piazza Vittorio Veneto, dove ha sede l'Ente di decentramento regionale.

Sull'edificio esiste un progetto di riqualificazione che, però, è bloccato dal 2017 a causa di un contenzioso. Recentemente studenti, genitori e docenti avevano denunciato in una lettera la precarietà dell'edificio, inadeguato ad accogliere le lezioni.

Alla manifestazione di protesta hanno preso parte anche il candidato sindaco di centrosinistra Francesco Russo, i consiglieri comunali neo eletti Riccardo Laterza (Adesso Trieste) e Ugo Rossi (Movimento 3V). È apparso anche il Blocco Studentesco, movimento giovanile legato a CasaPound.