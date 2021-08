Trieste, riaperta questa mattina via di Campo Marzio

E' stata riaperta questa mattina, dopo le 10, via di Campo Marzio, a Trieste. L'arteria era stata chiusa al traffico nella serata di ieri a causa della pericolosità di un cantiere edile.

La decisione era stata presa in seguito alla perizia dei Vigili del Fuoco giunti sul posto per il distacco di alcuni pannelli, con tutta probabilità causati dal forte vento.