Trieste, conto alla rovescia per il G20 Innovazione e Ricerca

Il 5 e 6 agosto, Trieste si prepara ad accogliere il G20 Innovazione e Ricerca. Sul tema innovazione, il vertice internazionale sarà co-presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e dal Ministro per l’Innovazione Tecnologia e la Transizione Digitale Vittorio Colao, mentre la Ministeriale Ricerca sarà presieduta dalla Ministra dell’Università e della Ricerca Cristina Messa.

Dal punto di vista della sicurezza, in città sono attesi circa 400 rinforzi delle varie forze dell’ordine (specialisti e reparti di ordine pubblico) che andranno a implementare il dispositivo garantito dalle forze territoriali.

A differenza di quanto era stato previsto in occasione di importanti vertici passati, non si istituiranno zone rosse interdette alla circolazione anche pedonale, ma saranno predisposte delle limitazioni temporanee durante il transito dei cortei delle personalità. In particolare alcuni disagi potranno verificarsi dal pomeriggio del 3 agosto lungo le Rive e nei pressi degli alberghi che ospiteranno le delegazioni dei Paesi partecipanti. Inoltre, sarà vietato accedere nelle giornate del 5 e 6 agosto all’interno del Porto Vecchio, in particolare nel Magazzino 28.