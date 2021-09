Trieste, da un cassonetto spuntano decine di bossoli

Diverse decine di bossoli di arma da fuoco sono state ritrovate, ieri mattina, in un cassonetto dei rifiuti in largo Canal, a Trieste. Del recupero si è occupata la Polizia di Stato. Le indagini sono in corso e sugli esiti c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori. A fare la scoperta un cittadino che ha poi dato l'allarme, facendo scattare l'intervento delle forze dell'ordine.

“E’ prematuro ipotizzare o escludere un collegamento tra i bossoli ritrovati e la sparatoria di via Carducci” ha detto il Procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, confermando che saranno comunque comparati con le cartucce individuate a terra al termine dell’assalto a colpi di arma da fuoco avvenuto sabato 4 settembre, nell'ambito di una rivalità tra due famiglie di operai kosovari.