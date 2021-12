Trieste, ennesima aggressione in uno studio medico

Ieri a Trieste si è registrato l’ennesimo, inaccettabile atto di violenza nei confronti di un medico di medicina generale e del suo collaboratore di studio. Un paziente senza mascherina si è presentato senza qualificarsi e, con minacce e spintoni, ha preteso una prestazione medica. Invitato ad allontanarsi, ha preso a calci la porta d’ingresso dello studio, spaccando la serratura.

“Questo – denuncia lo Snami, il Sindacato nazionale autonomo dei Medici Italiani, di Trieste – è solo l’ultimo episodio di violenza. Sono sempre più frequenti le aggressioni verbali e fisiche agli operatori sanitari. Condanniamo fermamente queste azioni, appoggiando appieno ogni forma legale di tutela e relativi procedimenti”.

“Ricordiamo che è in vigore la Legge 113/2020 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni’ che prevede un ulteriore inasprimento delle sanzioni per chi mina la sicurezza degli operatori sanitari. Nello specifico è prevista la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi cagionate agli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e la reclusione da otto a sedici anni per le lesioni gravissime”, spiegano dallo Snami.

“Inoltre è prevista una circostanza aggravante per i delitti commessi con violenza o minaccia, in presenza della quale i reati di lesioni e percosse sono sempre procedibili d’ufficio. A questo si aggiunge l’Art. 5 in cui l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività è soggetto (Art.9) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro”.

Anche l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con il direttore generale Antonio Poggiana, condanna “ogni forma verbale e di qualunque genere di violenza contro i nostri professionisti. Lavoriamo con professionalità e instancabile determinazione nella lotta a questa pandemia. La vaccinazione e tutte le misure di precauzione sono fondamentali per ridurre la diffusione del virus e per questo noi professionisti di AsuGi ci siamo impegnati da tempo. Ringrazio tutti i professionisti impegnati nell’assistenza e nella campagna vaccinale”, conclude Poggiana.