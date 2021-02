Trieste, falso allarme bomba

Allarme questa mattina intorno alle 8 a Trieste, a seguito di una chiamata al 112, che segnalava la presenza di una bomba all'interno delle Piscina Bianchi, in Largo Irneri. L'area è stata immediatamente isolata da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, con il supporto dei Vigili del fuoco.

Le operazioni di bonifica si sono concluse intorno alle 11. Non sono stati rinvenuti ordigni. La piscina comunale viene utilizzata per l'allenamento sportivo e anche per la riabilitazione. Quando è scattato l'allarme fortunatamente all'interno della struttura non c'era nessuno e non è stato necessario organizzare un'evacuazione.

Le indagini sul procurato allarme sono in capo ai Carabinieri, coordinati dal pm Lucia Baldovin.