Trieste, fermati tre giovani imbrattatori seriali

Qualche giorno fa, la Polizia locale di Trieste - Distretto A di via Locchi ha ricevuto la telefonata di un cittadino che, passando davanti al parcheggio Sant'Andrea in via Carli, ha notato un trio di adolescenti intenti a scarabocchiare il muro con le bombolette spray.

Dalla finestra del Distretto anche gli operatori hanno visto il gruppetto, formato da due ragazze che si scattavano selfie, accanto a un coetaneo occupato a scrivere con lo spray. Dopo averli raggiunti e accompagnati al Distretto, gli agenti li hanno identificati; trattandosi di minori, hanno avvisato subito i rispettivi genitori perché venissero a prenderli.

Sotto sequestro le due bombolette (trovate al ragazzo e a una delle ragazze); uno scontrino evidenziava l'acquisto di altri due spray di diversi colori che, però, non sono state trovate. In compenso, nei paraggi, hanno fotografato altri imbrattamenti con lo stesso tag (lo ‘schizzo’ distintivo o firma) anche con i colori degli spray non trovati.

La Polizia locale ricorda che, per questo tipo di comportamento, è prevista una comunicazione alla Procura della Repubblica (in questo caso al Tribunale dei minori) per il reato di danneggiamento e imbrattamento; è vietato inoltre dal Regolamento di polizia urbana, che prevede una sanzione pecuniaria e il ripristino dei luoghi a spese del responsabile.