Un violento incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di Trieste, in via Oliva, al civico 2, nel tardo pomeriggio. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenute subito due partenze complete, un'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste.