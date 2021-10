Trieste, grave malore per una donna incinta

Ieri sera, intorno alle 20, il personale sanitario di Trieste è intervenuto a casa di una 37enne, all’ottavo mese di gravidanza, per uno stato di coma improvviso. Gli operatori del 118, vista la gravità della situazione, l’hanno stabilizzata, intubata e hanno immediatamente attivato tramite la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria l’équipe ostetrico-ginecologico del Irccs materno infantile Burlo Garofolo.

Grazie all’ottimo coordinamento tra Sores e le tre équipe del 118, del Burlo Garofolo e dell’Ospedale di Cattinara, la paziente è stata immediatamente trasportata in condizioni stabili all’Ospedale di Cattinara, dove, dopo le prime indagini, è stata sottoposta a un intervento di cesareo urgente. Massima cura è stata garantita sia al nascituro sia alla partoriente: è nato un maschio, in buone condizioni di salute, che è subito stato trasportato con termoculla al Burlo.

La mamma è stata in seguito sottoposta a un intervento neurochirurgico ed è attualmente in prognosi riservata in rianimazione.

Questo tragico evento ha messo alla prova tutti gli operatori coinvolti, dimostrando l’elevatissimo livello di preparazione, attenzione ed efficienza di tutto il sistema sanitario triestino, che ha visto il coinvolgimento di tre equipe diverse (118 di Trieste, Burlo Garofolo e Cattinara), grazie anche al tempestivo coordinamento della Sores.