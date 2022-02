Trieste, il neo-consigliere Bertali si presenta in Municipio senza Green Pass

Si è presentato in Municipio a Trieste, sapendo che non lo avrebbero fatto entrare perché sprovvisto di Green Pass. Marco Bertali, neo consigliere comunale del Movimento 3 V, subentrato a Ugo Rossi, sospeso perché in stato di arresto, è stato respinto questa mattina davanti a palazzo Cheba perché sprovvisto della certificazione verde.

Il neo consigliere, di professione psichiatra - sospeso, però, dall’ordine dei medici perché non vaccinato - è stato accompagnato dal suo legale, Pierumberto Starace. I due hanno illustrato le ragioni per cui, secondo loro, la legge consentisse al consigliere di partecipare in presenza alla riunione dei capigruppo anche senza Green Pass.

La Polizia locale ha spiegato che non era possibile e che queste erano le normative italiane. Il tutto è durato poco meno di dieci minuti, alla presenza della Digos. Tutto si è svolto con estrema tranquillità, senza che i toni si alzassero. Sul posto erano presenti più giornalisti che simpatizzanti del Movimento 'no Green Pass'.