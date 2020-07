Trieste, imbarcazione affondata nella Sacchetta

Questa mattina, poco dopo le 9.30, il personale del Nucleo regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico del Friuli Venezia Giulia è intervenuto, con il supporto degli Specialisti Nautici del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste, nel porticciolo denominato 'Sacchetta' per il recupero di un'imbarcazione affondata.

Il natante, ormeggiato in un pontile, era completamente sott'acqua, in posizione verticale. I sommozzatori dei pompieri hanno provveduto a rimettere l'imbarcazione in galleggiamento usando gli appositi palloni di sollevamento e quindi a svuotare il natante mediante le pompe elettriche.