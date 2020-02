Trieste, in piazza i lavoratori delle Agenzie fiscali Fvg

I lavoratori delle Agenzie fiscali del Fvg hanno manifestato in piazza Unità d’Italia a Trieste a sostegno del Fiscal Day in programma davanti al Mef a Roma. I dipendenti chiedono l’organizzazione delle attività e della governance degli uffici, in quest’ultimi mesi privati anche delle principali figure di coordinamento delle risorse. Il reale sblocco del turnover, perché negli ultimi due anni sono andati via circa 4.500 lavoratori, rimpiazzati soltanto da un’assunzione di circa 500 unità. Possibilità di carriera e sviluppo lavorativo, ma soprattutto di ricevere i premi degli anni 2018 e 2019, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi produttivi.

Dopo il presidio in piazza Unità le organizzazioni sindacali unitarie e firmatarie del contratto di lavoro, sono state ricevute in Prefettura. Hanno esposto al capo di gabinetto del Prefetto di Trieste le ragioni della vertenza sindacale nazionale e consegnato un documento con i punti principali della rivendicazione. L’impegno del capo di gabinetto è stato quello di riportare al Governo le richieste e lo stato di agitazione del personale sul territorio.