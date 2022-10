Trieste, incendio in un appartamento in corso Italia

Verso le 10.45, il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste è stato allertato per l'incendio scoppiato in un appartamento al secondo piano di un edificio a civico 26 di corso Italia.

Giunti sul posto dalla Centrale con due squadre e l'autoscala, i pompieri sono riusciti a spegnere prontamente il rogo, che aveva interessato l'appartamento, fortunatamente vuoto in quel momento.

Assicuratisi che tutte le persone dello stabile fossero riuscite a uscire autonomamente, i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'appartamento e il monitoraggio del monossido in tutto l'edificio, ancora in corso.

Sul posto anche il funzionario di guardia e la Polizia Locale.