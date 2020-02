Incendio in corso in un capannone di via Ressel 7, a Trieste. Sul posto si sono recate due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale giuliano con un'autobotte e un'autoscala. Sei dipendenti, a causa delle inalazioni dei fumi, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti.

Notizia in aggiornamento