Trieste, iniziato il lunedì caldo 'no Green Pass'

A Trieste è entrato nel vivo il lunedì ‘caldo’ delle manifestazioni di protesta contro il certificato verde. Questa mattina il corteo per lo sciopero generale Usb, con un migliaio di partecipanti partito da piazza Goldoni intorno alle 10 per proseguire lungo via Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Martiri della Libertà, piazza Casali, via Rittmeyer, via Ghega, via Cellini, piazza Libertà, corso Cavour, le Rive, piazza Tommaseo, via Canal Piccolo e corso Italia, per poi rientrare in piazza Goldoni.

I sindacati di base hanno indetto una manifestazione nazionale per l’intera giornata per tutte le categorie del pubblico e del privato. Usb critica l’operato del Governo Draghi colpevole di aver sbloccato i licenziamenti. “Per i lavoratori le uniche risorse messe a disposizione sono quelle degli ammortizzatori sociali e, nel frattempo, si aggiunge l’odioso e pesante aumento delle bollette della luce e del gas, che sta falcidiando i salari e le pensioni. A queste politiche scellerate si aggiunge la più grande arma di distrazione di massa di questo Governo: il Green Pass. Il Governo dei padroni – contestano ancora dal sindacato di base - ha solo a cuore la ripresa al massimo delle attività economiche e dei profitti. Non c’è nessun’altra ragione a guidarlo e a muoverne gli interessi. E' ora di dire basta a tutto questo, è ora di reagire compatti. Basta con le compatibilità, i sacrifici e lo sfruttamento”.

Nel pomeriggio, torneranno in piazza i lavoratori portuali, contrari all’introduzione del Green Pass, che minacciano di bloccare lo scalo dal 15 ottobre. In questo caso il corteo partirà intorno alle 15 da riva Traiana (all’altezza Bagno Ausonia), per poi proseguire lungo via Ottaviano Augusto, le Rive, via Bellini (Canal Grande, lato palazzo Carciotti) e terminare in piazza Ponterosso.