Trieste, lunotto del bus infranto da una biglia

È stata una biglia di ferro a infrangere, ieri, il lunotto posteriore dell’autobus della linea 29, in via Silvio Pellico a Trieste. La biglia, che ha un diametro di circa 9 millimetri e una forma irregolare, è stata ritrovata all’interno del mezzo. Non si è trattato pertanto di una 'crepa autonoma' ma delle conseguenze di un impatto.

Tuttavia, le immagini delle telecamere sull’autobus non chiariscono da dove la biglia provenisse. Il fatto è avvenuto domenica alle 14:32, pochi metri dopo l’uscita dalla galleria de Sandrinelli. A bordo del mezzo c’erano in quel momento una decina di passeggeri. L’azienda ha provveduto oggi a denunciare il fatto ai Carabinieri di via Hermet.