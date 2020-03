Trieste, nessun caso positivo in Questura

In merito alle notizie apparse sugli organi di stampa locali, la Questura di Trieste comunica che non ci sono dipendenti della Polizia di Stato né dipendenti dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio in questa Provincia, risultati positivi al Covid-19.

Si specifica, altresì, che cinque dipendenti della Polizia di Stato e un dipendente dell’Amministrazione dell’Interno sono stati posti precauzionalmente in isolamento, come da protocollo sanitario, per aver avuto contatti con soggetti a rischio in ambiente esterno e non per attività istituzionale.