Questa mattina, lunedì 4 maggio, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti in via Caboto, nel capoluogo giuliano, in supporto al personale sanitario, per un incidente sul lavoro accaduto all'interno di un'azienda.

Un carrello elevatore, utilizzato per sollevare dei pallet, per cause da accertare è caduto addosso a un operaio, ferendolo seriamente. L'uomo é stato trasportato all'ospedale dal personale medico. Sul posto la Polizia di Stato.