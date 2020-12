Trieste, perdita di greggio dall'oleodotto Siot

Questa mattina, alle 9.25, a seguito di operazioni di carotaggio legate ad analisi dei terreni, si è verificato il danneggiamento di una condotta che trasferisce il greggio dal Terminale Marino al Parco Serbatoi dell’oleodotto Siot Tal. La perdita è avvenuta in un terreno nei pressi di via Errera, nella zona industriale di Trieste. Le squadre sul posto hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza.

Le operazioni di contenimento si sono concluse alle 14.50: hanno previsto in primo luogo il blocco del pompaggio lungo la condotta interessata, quindi la depressurizzazione della stessa, avvenuta inizialmente con lo svuotamento via autobotte e a seguire con la realizzazione di un bypass che è entrato in funzione alle 14 e ha avviato il greggio in una diversa linea dell’oleodotto. È in corso la terza fase delle operazioni che prevede uno scavo per svolgere le riparazioni della tubazione. Tutte le attività si stanno svolgendo in sicurezza. L’oleodotto Siot Tal è operativo e ha continuato la propria attività utilizzando le altre linee di trasferimento.

“Stiamo operando con massimo impegno per ripristinare la conduttura nel tempo più breve possibile – ha dichiarato il Presidente della Siot e General Manager del Gruppo Tal Alessio Lilli – e nel contempo abbiamo avviato i necessari approfondimenti per verificare la dinamica di quanto accaduto e stimare l’entità dello sversamento nel terreno circostante la condotta che ci risulta contenuta grazie all’immediato intervento. Il ringraziamento va alle squadre coinvolte e agli operatori dell’indotto di SIOT che hanno prontamente reagito secondo le procedure. Il nostro impegno è focalizzato al ripristino delle condizioni ottimali e alla riparazione del danno mantenendo al contempo informato il pubblico”.

Verificata anche da Arpa Fvg la chiusura della falla. Al momento, spiegano dall'Agenzia regionale, non si rilevano sversamenti a mare né nel canale navigabile. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti.