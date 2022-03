Trieste, prende forma il Montebello Shopping Center

Prende forma il progetto che trasformerà l’ex fiera di Trieste nel Montebello Shopping Center. Il progetto attuativo comunale, con i piani di urbanizzazione e per l'inizio dei lavori per il nuovo comprensorio urbano, è stato presentato questa mattina a Klangerfurt dal sindaco Roberto Dipiazza, insieme a Walter Moser del Mid Group, holding leader nella costruzione di centri commerciali e parcheggi nell'area centro-orientale europea, che ha acquisito nel 2017 l'area per 13,3 milioni di euro.

Il cantiere per il Montebello Shopping Center dovrebbe partire tra un mese e concludersi entro il 2025. A regime, la struttura commerciale dovrebbe assicurare 500 posti di lavoro e sarà costituito da una quarantina di negozi, una clinica, un parco divertimenti, un parco pensile, parcheggi e pista ciclabile. Avrà un basso impatto ambientale, strutturato per essere sostenibile, inserito nella collina.

La vasta area, che comprende via Revoltella, via Rossetti, piazzale De Gasperi e via Settefontane, prevede anche un importante intervento per rendere più sicura la viabilità. "Un progetto in armonia con il piano del traffico che abbiamo realizzato e che prevede anche le piste ciclabili", ha precisato Roberto Novarin.