Trieste, preso l'autore delle 'Z' filo-russe

Ha un volto l'autore delle 'Z' che, nei mesi scorsi, aveva imbrattato con simboli filo-russi edifici e auto posteggiate a Trieste, in particolare nel rione di San Giacomo.

L'uomo, un cittadino serbo, in Italia già da diversi anni, è stato denunciato per il reato di imbrattamento aggravato.

A lui sono arrivati, tramite due distinte indagini che poi si sono ricongiunte, i militari della Stazione Carabinieri di Trieste – via dell'Istria e il personale della Questura di Trieste. Gli accertamenti erano partiti in agosto, dopo la comparsa delle prime scritte, con vernice spray nera, che richiamavano al simbolo delle milizie russe impegnate nel conflitto in Ucraina e a ulteriori riferimenti filo-russi.

Era così scattata un'intensa attività d'indagine, con mirati servizi di appostamento e analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza. L'uomo era solito spostarsi in orario serale-notturno, in sella alla sua Mtb.

Venerdì 14 ottobre, alle prime luci dell'alba, è scattata una perquisizione a suo carico: nell'abitazione sono state trovate bombolette spray, la bici usata per le sue incursioni e ulteriori elementi che riconducono alle sue responsabilità.