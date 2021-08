Trieste, principio d'incendio a un autocarro

Incendio, questa mattina, poco prima delle 12, in via Flavia, a Trieste, vicino al civico 62. Dopo l'allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste. Ad andare in fiamme alcune sterpaglie e ramaglie lungo il marciapiede, con conseguente principio d'incendio di un autocarro parcheggiato a poca distanza.

Il pronto intervento dei pompieri ha consentito di evitare che si verificassero danni peggiori al mezzo parcheggiato. Sul posto la Polizia di Stato. Le cause dell'incendio sono al vaglio.