Trieste pronta per entrare in modalità 'emergenza neve'

Nevica su gran parte della regione, in particolare le precipitazioni annunciate dovrebber interessare la città di Trieste che ha già attivato il Piano neve per affrontare la situazione meteo e garantire la viabilità in sicurezza.

#AllertameteoFVG "Se il tempo dovesse peggiorare - fanno sapere dal comando della Polizia Locale - i canali social del Comune di Trieste entreranno in modalità emergenza, pubblicando messaggi costanti con l'hashtagper tenere aggiornati i cittadini sull'evolversi della situazione"