Trieste, quattro classi in quarantena alla Virgilio Giotti

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina comunica che alcune classi della scuola primaria Virgilio Giotti, plesso di strada di Rozzol che fa parte dell'Istituto comprensivo Tiziana Weiss di Trieste, sono state chiuse per quarantena, in quanto sono stati riscontrati casi positivi tra bambini e insegnanti.

Si tratta della IIIA, della IV A e C e della VA; per la IV B sono sospese le attività in presenza per l’impossibilità di garantire la sorveglianza; la VB è in autoisolamento in attesa dei test.

La chiusura è stata concordata con la dirigente scolastica Daria Parma per mettere in sicurezza alunni e docenti, che saranno seguiti dal Dipartimento di Prevenzione AsuGi. "Esprimiamo vivo rammarico alle famiglie per la difficoltà del momento e il grande disagio derivante dalla mancata frequenza delle attività in presenza", conclude la nota della scuola.