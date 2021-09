Trieste, revocati i domiciliari al candidato Ugo Rossi

Il giudice del Tribunale di Trieste ha convalidato l'arresto del candidato sindaco del Movimento 3V, il friulano Ugo Rossi, ma ha revocato la misura cautelare dei domiciliari.

Rossi era stato arrestato tre giorni fa dai Carabinieri di via Hermet per oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale, oltre che per le lesioni aggravate arrecate a due militari dell'arma, dopo i disordini scoppiati, nella tarda mattinata di martedì, all'esterno dell'ufficio postale di via Raffaele Sanzio.

L’ingegnere udinese potrà, dunque, regolarmente concorrere alle amministrative del 3 e del 4 ottobre. Il dibattimento, per direttissima, si terrà al termine della tornata elettorale, mercoledì 27 ottobre alle 15. Il giudice ha disposto la liberazione del 30enne, contro la richiesta della pubblica accusa che aveva chiesto la conferma dei domiciliari, stabilendo che non sussiste il rischio di reiterazione del reato.