Trieste ricorda gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta

Domenica 4 ottobre, ricorrerà il primo anniversario della scomparsa degli agenti della Polizia di Stato, l'Assistente Matteo Demenego e l'Agente Scelto Pierluigi Rotta, rimasti uccisi nella sparatoria all’interno della Questura di Trieste.

Domani, venerdì 2, alla presenza del Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, si terrà un ricco programma commemorativo. Alle 9.30, il Vescovo di Trieste, monsignor Giampaolo Crepaldi, celebrerà una Santa Messa nella Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo che, il 16 ottobre di un anno fa, accolse i funerali dei due poliziotti. Sarà possibile assistere anche in filodiffusione da piazza Sant’Antonio Nuovo.

La mattinata proseguirà alle 10.45, in Questura, dov’è previsto l’incontro del Prefetto Gabrielli con i familiari dei due 'figli delle stelle' e la consegna dei quaderni realizzati con i disegni e le poesie a loro dedicati. A seguire, in famedio, avverrà la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti.

Alle 11, in via di Tor Bandena si terrà la cerimonia di scopertura della targa d’intitolazione del tratto antistante la Questura ai due agenti, alla presenza del Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, del Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e del governatore Massimiliano Fedriga.

Ci si sposterà, quindi, al Teatro Verdi, dove alle 11.30, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria. In apertura del Consiglio comunale, il presidente Francesco Di Paola Panteca introdurrà gli interventi, con il discorso e la lettura della motivazione da parte del Sindaco Dipiazza e la successiva consegna delle pergamene e delle medaglie ai familiari degli agenti scomparsi e la firma del Libro d’Oro. Seguirà l’intervento del Capo della Polizia, che consegnerà le onorificenze ai familiari dei Caduti. Al termine sarà proiettato il video “Figli delle Stelle” e si terrà un momento musicale, a cura dell’Orchestra e del Coro del Teatro Verdi.

"Con la Cerimonia del 2 ottobre - ha detto il Questore Petronzi - renderemo onore alla memoria di Matteo e Pierluigi che hanno sacrificato la loro vita dando lustro alla divisa che indossavano con coraggio e dignità. Sarà occasione per abbracciare le famiglie presenti assieme alla cittadinanza e alle sue Istituzioni".

“Gli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta - ha ribadito il Sindaco Dipiazza - sono figli di Trieste e Trieste li ringrazia e non li dimenticherà mai. Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria e l’intitolazione della via antistante la Questura, la nostra città e le Istituzioni tutte si stringeranno nuovamente alle famiglie di questi ragazzi con un caldo e commosso abbraccio. Matteo e Pierluigi con il loro sacrificio ci ricordano il lavoro quotidiano che gli uomini e le donne di tutte le forze dell’ordine svolgono per garantire la nostra sicurezza e libertà. Cari Matteo e Pierluigi, Trieste vi ringrazia e non vi dimenticherà mai”.

Gli sportelli aperti al pubblico in Questura resteranno chiusi giovedì 1 e venerdì 2.

Inoltre, domenica 4 ottobre, in occasione del primo anniversario della tragica sparatoria, l’atrio principale della Questura sarà aperto dalle 8 alle 19 per consentire alla cittadinanza di rendere omaggio a Demenego e Rotta.