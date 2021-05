Trieste, rissa a calci e pugni tra giovanissimi

Ancora un grave episodio di violenza, la scorsa notte, a Trieste. Dalle 20, nella centrale piazza Venezia, è stata segnalata una rissa tra giovanissimi. Sono volati calci e pugni ed è stato necessario l'intervento di varie pattuglie delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma. In corso le indagini per chiarire la dinamica e identificare le persone coinvolte.

Sul caso, prende una netta posizione la Presidente della Fipe Trieste, Federica Suban: "Ci troviamo di fronte a un problema sociale, giovanile, che va a incidere sulla serenità dei clienti e di quei gestori di pubblici esercizi che in quella zona operano seriamente. E’ una situazione che si trascina da anni, ma siamo punto e capo. Chiediamo provvedimenti risolutivi, anche nel rispetto di quanti hanno i locali chiusi perché senza dehors, e assistono a queste scene che, tra l’altro, incidono negativamente anche sull’immagine della città".