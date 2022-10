Trieste, sequestrate 70 tonnellate di pellet non a norma

La Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato un ingente quantitativo di pellet di legno introdotto in Italia in violazione delle norme che ne regolano la commercializzazione. In particolare, durante i controlli ai valichi, i militari della Compagnia di Muggia hanno intercettato tre diverse spedizioni partite dall’Est Europa.

Gli accertamenti per verificarne la genuinità, l’origine e la provenienza, hanno permesso di accertare, in due occasioni, la mancanza, sulla grafica dei singoli sacchetti delle indicazioni minime previste per la commercializzazione, in particolare per consentire la tracciabilità del prodotto. Questo ha portato al sequestro amministrativo delle due partite di pellet, pari a complessivi 45.000 chili, imbustati in 3.000 sacchetti pronti per la vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Nel terzo caso, invece, è stato accertato un indebito utilizzo della certificazione ENplus. Si tratta di un marchio internazionale registrato e molto diffuso a livello europeo a garanzia dell’intera filiera, dalla fase di produzione fino a quella della sua consegna al cliente. ENplus è espressione di elevati standard qualitativi che, oltre a rendere il prodotto commercialmente più richiesto per la migliore capacità calorifera, sono anche requisiti minimi previsti in determinate zone d’Italia per ridurre l’inquinamento dell’aria.

Una volta accertato il tentativo d'immettere in circolazione prodotti ingannevoli, inevitabile è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria triestina con il sequestro dei 23.760 chili di pellet.

L’operazione della Guardia di Finanza conferma l’impegno quotidianamente assicurato dal Corpo a contrasto della diffusione di prodotti contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza, al fine di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.