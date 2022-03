Trieste, sequestrato lo yacht dell'oligarca russo Melnichenko

La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo del 'Sailing Yacht A', imbarcazione di proprietà dell’oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko, inserito nella 'black list' delle sanzioni decise dall'Unione Europea dopo l'invasione dell'Ucraina.

L'imponente yacht, del valore di circa 530 milioni di euro, è dotato di tre alberi (di cui quello maestro alto 90 metri) per la navigazione a vela assistita, ed è il più grande al mondo, con oltre 142 metri di lunghezza e dieci metri di 'pesca'.

In questi giorni si trovava in manutenzione nel porto di Trieste.

Disegnato da Philippe Starck e costruito in Germania, il Sailing Yacht A è stato varato nel 2015 e può ospitare 20 passeggeri e 54 membri dell'equipaggio. L'imbarcazione, che ufficialmente batte bandiera delle Bermuda, è anche dotata di una chiglia con vetrata per ammirare il fondale marino, e di una pista di atterraggio per elicotteri su uno degli otto ponti.

Melnichenko è il principale azionista e membro dei consigli di amministrazione del gruppo EuroChem, che produce fertilizzanti, e della società di energia del carbone Suek. Secondo Forbes, nel 2021 il suo patrimonio netto è stimato in 19,8 miliardi di dollari, cifra che fa di lui il settimo uomo più ricco della Federazione russa.