Trieste, sequestro cautelare di 200 e-bike cinesi

I funzionari dell’Ufficio di Trieste dell’Agenzia delle Dogane, a seguito di un’analisi dei rischi effettuata con il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza, hanno effettuato la “revisione della dichiarazione con merce in dogana” di due importazioni di 200 biciclette elettriche a pedalata assistita, con allestimento completo di trasformatori e batterie, provenienti dalla Cina.

Dalla verifica della merce è emerso che le stesse non riportavano né la prevista marcatura “CE” sulle batterie né le informazioni su modello, produttore, voltaggio e/o caratteristiche tecniche.

Dal controllo, la documentazione tecnica fornita è risultata incompleta e non idonea ad attestare la conformità di sicurezza dei prodotti, quindi l’intera spedizione è stata sottoposta a sequestro cautelare amministrativo con sospensione dello svincolo doganale, provvedendo nel contempo a effettuare la relazione al Mise, quale Autorità di vigilanza sul mercato.

Sono state accertate e notificate le sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di sicurezza dei prodotti, per un ammontare tra 23.000 e 182.000 euro, definibili in misura ridotta secondo le previsioni normative. L’azione testimonia l’attenzione costante riposta dall’Agenzia delle Dogane a tutela dei consumatori, nel garantire che le merci importate siano conformi agli standard di sicurezza comunitari, soprattutto per gli apparecchi elettrici ed elettronici, che in caso di malfunzionamento potrebbero provocare anche incidenti per l’incolumità fisica degli utilizzatori.