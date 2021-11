Trieste si prepara per un nuovo corteo no Green Pass

Il Coordinamento no Green Pass Trieste ha presentato in Questura il preavviso per un corteo in programma domani, 6 novembre, dalle 15 alle 21, che attraverserà le principali vie del centro cittadino.

In base a quanto stabilito dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Trieste ha adottato un provvedimento che consente di prescrivere agli organizzatori modalità di tempo e luogo alla manifestazione. A tal riguardo, è stato ridotto l’orario di svolgimento del corteo, consentito dalle 15 alle 18 di sabato, oltre alla rimodulazione e riduzione dell’itinerario, per evitare il transito dei manifestanti nei pressi di obiettivi ritenuti ‘sensibili’.

Il percorso, secondo quanto prescritto, dovrà essere il seguente: partenza da piazza della Libertà, per proseguire in corso Cavour, riva 3 Novembre, via Mazzini, piazza Goldoni, via G. Carducci, piazza Oberdan, piazza Dalmazia, via Ghega e piazza della Libertà.

In base a quanto stabilito dall’ordinanza del Sindaco Dipiazza, gli organizzatori dovranno poi adottare le opportune misure per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina da parte dei partecipanti, attraverso la presenza di specifico personale addetto al controllo. Gli stessi dovranno mantenersi in continuo contatto con gli operatori di polizia per segnalare eventuali comportamenti non rispettosi delle prescrizioni.

Eventuali sanzioni amministrative potranno essere irrogate anche attraverso l’identificazione e il riconoscimento a mezzo di videoriprese della Polizia Scientifica, con successiva notifica presso la residenza/domicilio dei trasgressori.